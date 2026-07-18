Франция вызвала российского дипломата из-за кибератак рф

Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах российского посольства из-за кибератак рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

Детали

Цель этой встречи заключалась в том, чтобы самым решительным образом осудить злонамеренные кибердействия, осуществляемые россией во Франции, в частности те, которые проводятся 16-м центром фсб. Эти действия, направленные также против многих наших европейских партнеров, являются неприемлемыми и недостойными постоянного члена Совета Безопасности ООН - говорится в заявлении.

российскому дипломату сообщили, что Франция, вместе со своими партнерами и в рамках международного права, "остается решительной в использовании всех доступных ей средств для предвидения, предотвращения и реагирования на дестабилизационные действия, направленные против нее".

Напомним

Германия вызвала российского посла в Берлине из-за кибератак, направленных против ФРГ, других стран Европейского Союза и Украины.