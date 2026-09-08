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В Молдове заявили об активизации вербовки граждан Россией для диверсий против Украины

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Молдавские спецслужбы фиксируют вербовку граждан через соцсети для диверсий, преимущественно направленных против Украины. Несколько планов удалось сорвать.

В Молдове заявили об активизации вербовки граждан Россией для диверсий против Украины

Спецслужбы Молдовы фиксируют активизацию вербовки своих граждан для диверсионной деятельности, направленной преимущественно против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

По словам главы Службы информации и безопасности Молдовы, российские спецслужбы активно привлекают людей через соцсети, предлагая им деньги за выполнение «простых заданий» — фотографирование определённых объектов или наблюдение за ними. После вовлечения человека в такую деятельность задания могут становиться сложнее и предусматривать непосредственное проведение диверсий.

В спецслужбах Молдовы заявляют, что значительная часть таких действий направлена против Украины. Правоохранители Молдовы уже провели несколько контропераций совместно с украинскими правоохранителями и сорвали планы злоумышленников.

Ранее Центр сообщал о попытках поджогов и других диверсиях в Словакии, Эстонии, Болгарии и других странах Восточной Европы. В большинстве этих случаев следователи рассматривают версию о российском следе как основную.

Вербовка через социальные сети и привлечение граждан других стран к диверсиям является одним из инструментов гибридной агрессии кремля. россия пытается создавать сети исполнителей в Европе и использовать их для атак на критическую и оборонную инфраструктуру

- говорится в сообщении.

Эстония усиливает защиту от российских кибератак — ЦПД08.09.26, 01:30 • 4084 просмотра

Ольга Розгон

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