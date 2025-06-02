У Мексиці пройшли перші вибори суддів, явка становила лише 13% - Washington Post
Київ • УНН
У Мексиці відбулися перші вибори суддів, явка склала 13%. Обрано понад 2600 представників. Реформа викликала критику через ризик впливу влади на судову систему.
У Мексиці відбулися перші національні вибори суддів, під час яких громадяни обирали понад 2 тисячі представників судової влади. У голосуванні взяли участь лише близько 13% виборців, – повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
2 червня, у Мексиці відбулися перші національні вибори суддів, під час яких громадяни обирали понад 2 тисячі 600 представників судової влади. У голосуванні взяли участь близько 13% із 100 мільйонів виборців.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум назвала результати голосування успішними, та назвала свою країну "найдемократичнішою".
Мексика – найдемократичніша країна у світі. Хто б не казав, що в Мексиці панує авторитаризм, той бреше. Мексика – це країна, яка стає лише більш вільною, справедливою та демократичною, бо така воля народу"
Виборчі дільниці закрилися, і члени виборчих комісій почали підраховувати кольорові бюлетені в неділю ввечері. Відповідь на питання, що станеться з судовою системою Мексики, з'явиться лише найближчими днями, коли будуть отримані результати.
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Вибори суддів у Мексиці викликали критику через складність бюлетенів, брак інформації про кандидатів і низький рівень довіри з боку громадян. Громадські організації, зокрема Juicio Justo, висловили побоювання, що реформа дозволяє владі впливати на судову систему, – зазначає The Washington Post.
"Це спроба контролювати судову систему, яка була своєрідною перешкодою для тих, хто при владі", – заявила директорка Juicio Justo Лоренс Патін.
Довідка
Судову реформу ініціював колишній Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Вона передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду, зменшення термінів їхніх повноважень та зміну кваліфікаційних вимог.
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