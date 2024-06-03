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У Мексиці на виборах президента вперше перемагає жінка

У Мексиці на виборах президента вперше перемагає жінка

Київ • УНН

 • 29254 перегляди

Клаудія Шейнбаум перемагає на президентських виборах у Мексиці, ставши першою жінкою-президентом країни за даними екзит-полів.

Згідно з результатами екзит-полів, на виборах президента Мексики, які відбулися 2 червня, перемагає колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум. Уперше в історії країни президентом може стати жінка, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Екзит-пол, проведений компанією Parametria, засвідчив, що за 61-річну Шейнбаум проголосували 56% виборців, а за її головну суперницю, сенаторку Ксочітль Гальвес – 30%.

Шейнбаум була висунута в президенти коаліцією Sigamos Haciendo Historia, до якої увійшли три ліві партії, зокрема керівна партія Moreno чинного президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Сам він за конституцією не може балотуватися на другий термін і тому підтримав Шейнбаум.

Довідка

Шейнбаум виросла в Мехіко в єврейській сім'ї і спочатку здобула популярність як фізик, а 2007 року отримала колективну Нобелівську премію миру як членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. У 2000 році Лопес Обрадор, який був тоді мером Мехіко, призначив Шейнбаум секретарем з питань довкілля столиці, а 2018 року вона змінила на посаді Обрадора, який переміг на президентських виборах.

МЗС: участь Мексики в Саміті миру є надважливою28.05.24, 13:40 • 19750 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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