В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

Согласно результатам экзит-полов, на выборах президента Мексики, которые состоялись 2 июня, побеждает бывшая мерка Мехико Клаудия Шейнбаум. Впервые в истории страны президентом может стать женщина, пишет Reuters, передает УНН.

детали

Экзит-пол, проведенный компанией Parametria, показал, что за 61 – летнюю Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенаторшу Ксочитль Гальвес-30%.

Шенбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia, в которую вошли три левые партии, в частности правящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Сам он по Конституции не может баллотироваться на второй срок и поэтому поддержал Шейнбаум.

справка

Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира как член межправительственной группы экспертов по изменению климата. В 2000 году Лопес Обрадор, который был тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по окружающей среде столицы, а в 2018 году она сменила на посту Обрадора, одержавшего победу на президентских выборах.

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