В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mekhikoМехико
reutersReuters
meksikaМексика
Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  101989 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  165510 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  159439 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  160939 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148464 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143266 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133587 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  277282 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113074 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  256407 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Новости по теме
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

  •  3427 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

  •  4590 просмотра
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

  •  7274 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  8841 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

  •  9913 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

  •  8986 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

  •  12674 просмотра
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

  •  11595 просмотра
Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

  •  11155 просмотра
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

  •  13808 просмотра

Популярные

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

  •  19685 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

  •  29318 просмотра
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

  •  23765 просмотра
Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

  •  36548 просмотра
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

  •  43147 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  227149 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  277282 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  259511 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  256407 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  257135 просмотра

В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.

политика •   •  3427 просмотра
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  4590 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Один человек погиб и двое мирных жителей получили ранения в результате массированного ракетного обстрела российскими оккупантами базы отдыха в поселке Змиев Харьковской области после полуночи.

Общество •   •  7274 просмотра
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.

Война •   •  8841 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.

политика •   •  9913 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.

Общество •   •  8986 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Президент Зеленский впервые посетил Филиппины, встретился с президентом Маркосом-младшим, обсудил открытие посольства Украины в Маниле, двустороннее сотрудничество, территориальную целостность Украины и участие Филиппин во Всемирном саммите мира.

Война •   •  12674 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Чешская Республика запустила пилотный проект по содействию добровольному возвращению украинских беженцев, предоставив с июня по ноябрь бесплатные билеты на автобусы и услуги скорой помощи для 400 человек и 30 пациентов соответственно.

Общество •   •  11595 просмотра
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский прибыл в Манилу, столицу Филиппин, чтобы лично пригласить президента Фердинанда Маркоса на мирный саммит и призвать к участию региональных лидеров, а также объявить о планах Украины открыть посольство в Маниле в этом году.

политика •   •  11155 просмотра
Зеленский прибыл в столицу Филиппин

3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут приобщиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда.

УНН Lite •   •  13808 просмотра
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых