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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 10:43  •  102752 просмотра

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27 мая 2024, 06:59  •  149501 просмотра

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

Украина считает участие Мексики в Саммите мира в Швейцарии чрезвычайно важным и призвала Мексику активно присоединиться к Формуле мира Президента Зеленского.

Война •   •  2075 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

101 населенный пункт в Херсонской области был восстановлен в рамках программы «Бок о бок», хотя проект был временно приостановлен из-за осложнений, связанных с постоянными обстрелами прибрежных районов.

Общество •   •  1839 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  2570 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  10648 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского банка, который внедряет российский рубль на временно оккупированных территориях Украины и финансирует российские войска, воюющие против Вооруженных сил Украины.

Война •   •  3806 просмотра
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.

Общество •   •  5778 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.

политика •   •  8995 просмотра
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений, наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Война •   •  8003 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.

Война •   •  11576 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.

Общество •   •  10135 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи