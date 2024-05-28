МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

Украина считает сверхважным участие Мексики в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом 27 мая заявила заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец во время телефонного разговора с заместителем главы МИД Мексики Марией Терезой Меркадо Перес. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу украинского дипломатического ведомства.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Украины выразила благодарность мексиканской стороне за последовательную поддержку Украины в рамках ООН и других международных организациях. Она также подчеркнула важность дальнейшей поддержки со стороны Мексики в международных форумах по осуждению агрессии россии против Украины.

Боровец указала, что Украина считает участие Мексики в Глобальном саммите мира в Швейцарии сверхважным и призвала к более активному привлечению к Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского, в частности через участие в рабочих группах по имплементации Формулы мира. Также пригласила Мексику стать участником Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

В свою очередь Мария Тереза Меркадо Перес заверила в неизменности поддержки Мексикой суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности содействовать реализации инициатив Украины в ООН, других международных и региональных организациях.

Стороны обсудили пути активизации политического диалога между двумя странами и проведения двусторонних контактов высокого уровня в ближайшей перспективе.

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета