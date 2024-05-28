Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

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Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 и 977 млн евро военной помощи до 2028 года в рамках двустороннего соглашения о безопасности.
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ
российский завод в татарстане планирует производить 6 000 иранских ударных и разведывательных беспилотников Shahed ежегодно, привлекая к производственному процессу студентов из Африки.
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится с лидерами Европейского Союза в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине.
На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта
Польский солдат ранен при попытке остановить мигранта, который нелегально пересекал границу из Беларуси.
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Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 миллиарда евро военной помощи и 30 истребителей F-16, что открывает новую главу в отношениях между двумя странами, которые имеют решающее значение для европейской стабильности и безопасности.
Враг не может напасть со стороны беларуси, но использует информационную угрозу - Центр противодействия дезинформации
россии не хватает сил для нападения на Украину со стороны Беларуси, но она использует эту тему для информационной войны.
Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"
В Тбилиси, Грузия, собираются протестующие против противоречивого закона об "иностранных агентах", эпицентром которого является парламент, где правящая партия намерена преодолеть президентское вето на этот закон.
На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники
В Вишневом сотрудники Управления защиты экономики в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность трех подпольных игорных заведений, изъяв более 70 комплектов компьютерной техники.