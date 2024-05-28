Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсудив необходимые шаги для того, чтобы сделать Саммит мира максимально результативным. Об сообщил глава государства во вторник, пишет УНН.

Подробно обсудили подготовку Саммита мира. Ценим стремление Президента Европейского совета сделать Саммит максимально результативным, а следовательно, и максимально приблизить реальный справедливый мир - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства сообщил, что они вместе с Мишелем скоординировали совместные шаги на ближайшее время. Зеленский поблагодарил Мишеля за конструктив.

"Альтернатив настоящему миру не должно быть, и я рад, что мы в этом едины со всеми лидерами и народами, которые ценят Устав ООН и хотят, чтобы он работал в полной мере", - добавил Зеленский.

Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия