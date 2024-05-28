Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
sharl-mishelШарль Мишель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  4604 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  40797 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  51107 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  62279 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  87847 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109136 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  146912 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  107219 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
27 мая 2024, 10:43  •  102746 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
27 мая 2024, 10:19  •  75676 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Новости по теме
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

  •  8830 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

  •  7777 просмотра
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

  •  10185 просмотра
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

  •  7664 просмотра
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

  •  9648 просмотра
На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

  •  6768 просмотра
«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

  •  8444 просмотра
Враг не может напасть со стороны беларуси, но использует информационную угрозу - Центр противодействия дезинформации

Враг не может напасть со стороны беларуси, но использует информационную угрозу - Центр противодействия дезинформации

  •  7315 просмотра
Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"

Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"

  •  7156 просмотра
На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

  •  8069 просмотра

Популярные

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  103353 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  119551 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  109548 просмотра
Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

  •  114385 просмотра
На Сумщине прогремело 89 взрывов

На Сумщине прогремело 89 взрывов

  •  110425 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  101278 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  103353 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  146912 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  152035 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  149022 просмотра

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.

Война •   •  8830 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.

Общество •   •  7777 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 и 977 млн евро военной помощи до 2028 года в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  10185 просмотра
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

российский завод в татарстане планирует производить 6 000 иранских ударных и разведывательных беспилотников Shahed ежегодно, привлекая к производственному процессу студентов из Африки.

Новости Мира •   •  7664 просмотра
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится с лидерами Европейского Союза в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине.

Война •   •  9648 просмотра
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

Польский солдат ранен при попытке остановить мигранта, который нелегально пересекал границу из Беларуси.

Новости Мира •   •  6768 просмотра
На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 миллиарда евро военной помощи и 30 истребителей F-16, что открывает новую главу в отношениях между двумя странами, которые имеют решающее значение для европейской стабильности и безопасности.

Война •   •  8444 просмотра
«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

Враг не может напасть со стороны беларуси, но использует информационную угрозу - Центр противодействия дезинформации

россии не хватает сил для нападения на Украину со стороны Беларуси, но она использует эту тему для информационной войны.

Война •   •  7315 просмотра
Враг не может напасть со стороны беларуси, но использует информационную угрозу - Центр противодействия дезинформации

Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"

В Тбилиси, Грузия, собираются протестующие против противоречивого закона об "иностранных агентах", эпицентром которого является парламент, где правящая партия намерена преодолеть президентское вето на этот закон.

Новости Мира •   •  7156 просмотра
Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"

На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

В Вишневом сотрудники Управления защиты экономики в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность трех подпольных игорных заведений, изъяв более 70 комплектов компьютерной техники.

Общество •   •  8069 просмотра
На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники