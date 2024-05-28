Підготовка до Саміту миру: Зеленський розповів деталі розмови із головою Євроради
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем підготовку до Саміту миру задля досягнення справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, обговоривши необхідні кроки для того, щоб зробити Саміт миру максимально результативним. Про повідомив голова держави у вівторок, пише УНН.
Детально обговорили підготовку Саміту миру. Цінуємо прагнення Президента Європейської ради зробити Саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир
Голова держави повідомив, що вони разом із Мішелем скоординували спільні кроки на найближчий час. Зеленський подякував Мішелю за конструктив.
"Альтернатив справжньому миру не повинно бути, і я радий, що ми в цьому єдині з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою", - додав Зеленський.
Голова Євроради обговорив із Зеленським Саміт миру: наголосив на важливості глобальної участі28.05.24, 10:52 • 18902 перегляди