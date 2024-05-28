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Голова Євроради обговорив із Зеленським Саміт миру: наголосив на важливості глобальної участі

Голова Євроради обговорив із Зеленським Саміт миру: наголосив на важливості глобальної участі

Київ • УНН

 • 18897 перегляди

Президент Євроради Шарль Мішель обговорив із Президентом України Зеленським останні події в Україні та підготовку до мирної конференції у Швейцарії, наголосивши на важливості глобальної участі у саміті

Президент Європейської ради Шарль Мішель поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським про останні події в Україні та підготовку до Саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості глобальної участі, про що сам повідомив у вівторок, пише УНН.

Bloomberg: у ЄС думають над шляхом від Саміту миру до можливих переговорів в Саудівській Аравії за участю росії восени27.05.24, 13:00 • 18577 переглядiв

Поговорив із Президентом Зеленським по телефону про останні події в Україні та підготовку до Мирної конференції у Швейцарії. Широка глобальна участь має вирішальне значення для створення рамок, де будуть захищені фундаментальні принципи Статуту ООН і міжнародного права

- зазначив Мішель у X.

Вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру27.05.24, 16:07 • 15789 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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