Голова Євроради обговорив із Зеленським Саміт миру: наголосив на важливості глобальної участі
Київ • УНН
Президент Євроради Шарль Мішель обговорив із Президентом України Зеленським останні події в Україні та підготовку до мирної конференції у Швейцарії, наголосивши на важливості глобальної участі у саміті
Президент Європейської ради Шарль Мішель поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським про останні події в Україні та підготовку до Саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості глобальної участі, про що сам повідомив у вівторок, пише УНН.
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