Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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27 мая 2024, 06:59  •  145418 просмотра

Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия

Президент Евросовета Шарль Мишель обсудил с Президентом Украины Зеленским последние события в Украине и подготовку к мирной конференции в Швейцарии, подчеркнув важность глобального участия в саммите.

политика •   •  5566 просмотра
Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия

Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак

На 84-м году жизни скончался Богдан Козак, народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, известный актер театра имени Заньковецкой.

Общество •   •  5467 просмотра
Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Роскошные парфюмерные бренды Lancôme и Aerin Beauty якобы использовали жасмин, собранный с применением детского труда в Египте, согласно расследованию BBC.

Новости Мира •   •  15029 просмотра
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Военный эксперт Олег Жданов назвал идею Даниила Гетманцева проводить лотереи для мобилизационных бронирований "безумной", заявив, что это дискредитирует и демотивирует процесс мобилизации, а не популяризирует его.

Война •   •  28527 просмотра
Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Украинские партизаны в оккупированной Евпатории обнаружили российские военные грузовики, которые разгружали эшелоны со строительными материалами для возведения фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.

Война •   •  8384 просмотра
Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Украина нуждается в оружии сейчас, поскольку промедление стоит жизней, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, призывая к быстрому принятию решения относительно нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Война •   •  7953 просмотра
Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной: энергетики работают над ремонтом объектов, поврежденных российскими атаками, и устанавливают новые мощности малой распределенной генерации для поддержания стабильной работы в часы пиковых нагрузок.

Общество •   •  8871 просмотра
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

По меньшей мере 813 российских солдат похоронены во временно оккупированном Крыму, 622 из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Война •   •  7706 просмотра
Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года, причем первые самолеты будут поставлены до конца этого года в рамках соглашения по безопасности, которое будет подписано во время визита Президента Зеленского в Брюссель.

Война •   •  8342 просмотра
Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Российские войска трижды обстреляли Сумскую область ночью и утром, в результате чего произошло 14 взрывов в Середино-Будской, Эсманьской и Великописаревской громадах.

Война •   •  12338 просмотра
Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов