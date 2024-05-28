Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия

Президент Европейского совета Шарль Мишель поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским о последних событиях в Украине и подготовке к Саммиту мира в Швейцарии, подчеркнув важность глобального участия, о чем сам сообщил во вторник, пишет УНН.

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Поговорил с Президентом Зеленским по телефону о последних событиях в Украине и подготовке к Мирной конференции в Швейцарии. Широкое глобальное участие имеет решающее значение для создания рамок, где будут защищены фундаментальные принципы Устава ООН и международного права - отметил Мишель в X.

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