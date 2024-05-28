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МЗС: участь Мексики в Саміті миру є надважливою

МЗС: участь Мексики в Саміті миру є надважливою

Київ • УНН

 • 19750 перегляди

Україна вважає участь Мексики у Саміті міру у Швейцарії надзвичайно важливою і закликала Мексику активно долучитися до Формули миру Президента Зеленського.

Україна вважає надважливою участь Мексики в Саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Про це 27 травня заявила заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець під час телефонної розмови із заступницею глави МЗС Мексики Марією Терезою Меркадо Перес. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу українського дипломатичного відомства. 

Деталі

Заступниця міністра закордонних справ України висловила вдячність мексиканській стороні за послідовну підтримку України в рамках ООН та інших міжнародних організаціях. Вона також наголосила на важливості подальшої підтримки з боку Мексики у міжнародних форумах щодо засудження агресії росії проти України.

Боровець вказала, що Україна вважає участь Мексики в Глобальному саміті миру в Швейцарії надважливою і закликала до більш активного залучення до Формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема через участь у робочих групах з імплементації Формули миру. Також запросила Мексику стати учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

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Своєю чергою Марія Тереза Меркадо Перес запевнила у незмінності підтримки Мексикою суверенітету і територіальної цілісності України та готовності сприяти реалізації ініціатив України в ООН, інших міжнародних і регіональних організаціях.

Сторони обговорили шляхи активізації політичного діалогу між двома країнами та проведення двосторонніх контактів високого рівня у найближчій перспективі.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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