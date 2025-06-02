В Мексике прошли первые выборы судей, явка составила всего 13% - Washington Post
Киев • УНН
В Мексике состоялись первые выборы судей, явка составила 13%. Избрано более 2600 представителей. Реформа вызвала критику из-за риска влияния власти на судебную систему.
В Мексике состоялись первые национальные выборы судей, во время которых граждане выбирали более 2 тысяч представителей судебной власти. В голосовании приняли участие лишь около 13% избирателей, – сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
2 июня в Мексике состоялись первые национальные выборы судей, во время которых граждане выбирали более 2 тысяч 600 представителей судебной власти. В голосовании приняли участие около 13% из 100 миллионов избирателей.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала результаты голосования успешными и назвала свою страну "самой демократической".
Мексика – самая демократическая страна в мире. Кто бы ни говорил, что в Мексике царит авторитаризм, тот врет. Мексика – это страна, которая становится только более свободной, справедливой и демократической, потому что такова воля народа"
Избирательные участки закрылись, и члены избирательных комиссий начали подсчитывать цветные бюллетени в воскресенье вечером. Ответ на вопрос, что произойдет с судебной системой Мексики, появится только в ближайшие дни, когда будут получены результаты.
Дополнительно
Выборы судей в Мексике вызвали критику из-за сложности бюллетеней, нехватки информации о кандидатах и низкого уровня доверия со стороны граждан. Общественные организации, в частности Juicio Justo, выразили опасения, что реформа позволяет властям влиять на судебную систему, – отмечает The Washington Post.
"Это попытка контролировать судебную систему, которая была своеобразной помехой для тех, кто при власти", – заявила директор Juicio Justo Лоренс Патин.
Справка
Судебную реформу инициировал бывший Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Она предусматривает сокращение количества судей Верховного суда, уменьшение сроков их полномочий и изменение квалификационных требований.
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