В Мексике прошли первые выборы судей, явка составила всего 13% - Washington Post

В Мексике состоялись первые национальные выборы судей, во время которых граждане выбирали более 2 тысяч представителей судебной власти. В голосовании приняли участие лишь около 13% избирателей, – сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

2 июня в Мексике состоялись первые национальные выборы судей, во время которых граждане выбирали более 2 тысяч 600 представителей судебной власти. В голосовании приняли участие около 13% из 100 миллионов избирателей.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала результаты голосования успешными и назвала свою страну "самой демократической".

Мексика – самая демократическая страна в мире. Кто бы ни говорил, что в Мексике царит авторитаризм, тот врет. Мексика – это страна, которая становится только более свободной, справедливой и демократической, потому что такова воля народа"