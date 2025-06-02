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В Мексике прошли первые выборы судей, явка составила всего 13% - Washington Post

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В Мексике состоялись первые выборы судей, явка составила 13%. Избрано более 2600 представителей. Реформа вызвала критику из-за риска влияния власти на судебную систему.

В Мексике прошли первые выборы судей, явка составила всего 13% - Washington Post

В Мексике состоялись первые национальные выборы судей, во время которых граждане выбирали более 2 тысяч представителей судебной власти. В голосовании приняли участие лишь около 13% избирателей, – сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post

Детали

2 июня в Мексике состоялись первые национальные выборы судей, во время которых граждане выбирали более 2 тысяч 600 представителей судебной власти. В голосовании приняли участие около 13% из 100 миллионов избирателей.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала результаты голосования успешными и назвала свою страну "самой демократической".

Мексика – самая демократическая страна в мире. Кто бы ни говорил, что в Мексике царит авторитаризм, тот врет. Мексика – это страна, которая становится только более свободной, справедливой и демократической, потому что такова воля народа"

- отметила Шейнбаум.

Избирательные участки закрылись, и члены избирательных комиссий начали подсчитывать цветные бюллетени в воскресенье вечером. Ответ на вопрос, что произойдет с судебной системой Мексики, появится только в ближайшие дни, когда будут получены результаты. 

Дополнительно

Выборы судей в Мексике вызвали критику из-за сложности бюллетеней, нехватки информации о кандидатах и низкого уровня доверия со стороны граждан. Общественные организации, в частности Juicio Justo, выразили опасения, что реформа позволяет властям влиять на судебную систему, – отмечает The Washington Post.

"Это попытка контролировать судебную систему, которая была своеобразной помехой для тех, кто при власти", – заявила директор Juicio Justo Лоренс Патин. 

Справка

Судебную реформу инициировал бывший Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Она предусматривает сокращение количества судей Верховного суда, уменьшение сроков их полномочий и изменение квалификационных требований.

Мексика подала в суд на Google из-за изменения названия Мексиканского залива - СМИ09.05.25, 21:10 • 8171 просмотр

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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