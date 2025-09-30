У Львові шахраї обдурили військових і волонтера на майже 2,2 млн грн – справу скерували до суду

Франківська окружна прокуратура Львова скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з місцевих благодійних фондів та його спільника з Тернопільщини, які обманом заволоділи майже 2,2 млн грн військових і волонтера. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що з грудня 2023 по квітень 2025 року 41-річний львів’янин організував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ. До "справи" він залучив свого знайомого – 33-річного мешканця Тернопільщини, який уже притягувався до відповідальності за шахрайство – повідомили в ОПГ.

Чоловіки використовували благодійний фонд для імітації надання допомоги військовим та обіцяли придбати автомобілі для бойових завдань, тепловізійні приціли та квадрокоптери.

Потерпілі перераховували гроші або на банківські картки керівника фонду, або через електронні платіжні системи, після чого кошти переводили на рахунки спільника та криптогаманці. Насправді жодного замовленого обладнання військові не отримали, а гроші шахраї витрачали на власні потреби.

Слідством задокументовано шість епізодів: п’ятеро військовослужбовців і один волонтер стали жертвами шахраїв, завдані збитки склали майже 2,2 млн грн.

Дії обох чоловіків кваліфіковано за ч. 2, 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, що спричинило значну шкоду потерпілим.

