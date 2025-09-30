$41.320.16
Ексклюзив
13:32 • 4984 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 13132 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28566 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 48090 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26397 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24469 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22012 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20989 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22971 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69831 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
У Львові шахраї обдурили військових і волонтера на майже 2,2 млн грн – справу скерували до суду

Київ • УНН

 1320 перегляди

Франкіська прокуратура Львова скерувала до суду справу щодо керівника благодійного фонду та його спільника. Вони обманом заволоділи майже 2,2 млн грн у військових та волонтера, обіцяючи придбати обладнання для ЗСУ.

У Львові шахраї обдурили військових і волонтера на майже 2,2 млн грн – справу скерували до суду

Франківська окружна прокуратура Львова скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з місцевих благодійних фондів та його спільника з Тернопільщини, які обманом заволоділи майже 2,2 млн грн військових і волонтера. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що з грудня 2023 по квітень 2025 року 41-річний львів’янин організував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ. До "справи" він залучив свого знайомого – 33-річного мешканця Тернопільщини, який уже притягувався до відповідальності за шахрайство 

– повідомили в ОПГ.

Чоловіки використовували благодійний фонд для імітації надання допомоги військовим та обіцяли придбати автомобілі для бойових завдань, тепловізійні приціли та квадрокоптери. 

Потерпілі перераховували гроші або на банківські картки керівника фонду, або через електронні платіжні системи, після чого кошти переводили на рахунки спільника та криптогаманці. Насправді жодного замовленого обладнання військові не отримали, а гроші шахраї витрачали на власні потреби.

Новий епізод корупції: чиновник із Дніпра завдав державі мільйонних збитків на закупівлях для армії30.09.25, 12:43 • 2228 переглядiв

Слідством задокументовано шість епізодів: п’ятеро військовослужбовців і один волонтер стали жертвами шахраїв, завдані збитки склали майже 2,2 млн грн.

Дії обох чоловіків кваліфіковано за ч. 2, 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, що спричинило значну шкоду потерпілим.

Шахраї обкрадали звільнених з полону військових, маскуючись під працівників банків30.09.25, 12:15 • 2160 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Тернопільська область
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Дніпро (місто)
Збройні сили України
Україна
Львів