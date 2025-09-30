Шахраї обкрадали звільнених з полону військових, маскуючись під працівників банків

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка шахрайським шляхом привласнювала гроші військовослужбовців ЗСУ після їхнього повернення з російського полону. Зловмисники маскувалися під банківських працівників та представників силових структур, виманюючи дані для доступу до онлайн-банкінгу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Установлено, що учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами військовослужбовців ЗСУ, які повернулися з полону. Використовуючи персональні дані потерпілих, вони телефонували їм, представлялися працівниками банківських установ чи правоохоронних органів, отримували відомості для доступу до онлайн-банкінгу та здійснювали перекази коштів, зняття готівки і придбання товарів – заявили в ОГП.

Загалом зафіксовано щонайменше сім епізодів, унаслідок яких потерпілі втратили понад 970 тисяч гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті, золоті прикраси та інші докази.

Наразі двом організаторам схеми, які виявилися рідними братами, оголошено підозру. Їх затримали згідно зі статтею 208 КПК, і прокурори вже готують клопотання до суду про арешт без права внесення застави.

Розслідування триває – правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної організації.

