Мошенники обворовывали освобожденных из плена военных, маскируясь под сотрудников банков

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая мошенническим путем присваивала деньги военнослужащих ВСУ после их возвращения из российского плена. Злоумышленники маскировались под банковских работников и представителей силовых структур, выманивая данные для доступа к онлайн-банкингу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Установлено, что участники преступной организации путем обмана и злоупотребления доверием завладевали средствами военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена. Используя персональные данные потерпевших, они звонили им, представлялись работниками банковских учреждений или правоохранительных органов, получали сведения для доступа к онлайн-банкингу и осуществляли переводы средств, снятие наличных и приобретение товаров – заявили в ОГП.

Всего зафиксировано по меньшей мере семь эпизодов, в результате которых потерпевшие потеряли более 970 тысяч гривен.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тысяч гривен в разной валюте, золотые украшения и другие доказательства.

В настоящее время двум организаторам схемы, которые оказались родными братьями, объявлено подозрение. Их задержали согласно статье 208 УПК, и прокуроры уже готовят ходатайство в суд об аресте без права внесения залога.

Расследование продолжается – правоохранители устанавливают других участников преступной организации.

