Украинец отмывал миллионы долларов США через фиктивные компании: ему грозит 20 лет тюрьмы

14:33 • 3340 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 9516 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7562 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10118 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 14954 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19086 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28450 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34098 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38609 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28358 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27134 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18766 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 8502 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме11:19 • 7072 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 13679 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Александр Сырский
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Чернигов
Израиль
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33 • 3322 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18832 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27201 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 33193 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 41069 просмотра
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Украинец отмывал миллионы долларов США через фиктивные компании: ему грозит 20 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Украинские правоохранители совместно с американскими коллегами разоблачили украинца в отмывании миллионов долларов США из госучреждений. Ему грозит до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч долларов.

Украинец отмывал миллионы долларов США через фиктивные компании: ему грозит 20 лет тюрьмы

Украинские правоохранители совместно с американскими коллегами разоблачили схему мошенничества и отмывания миллионов долларов в госучреждениях США с участием гражданина Украины. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая документация, а дело квалифицируют как серьезное преступление с возможным 20-летним заключением. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

При координации прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины и при поддержке американских правоохранителей разоблачена масштабная схема завладения средствами госучреждений США с последующей легализацией через сеть фиктивных компаний.

По материалам следствия, злоумышленники создавали фишинговые сайты и применяли вредоносное программное обеспечение для фиксации нажатий клавиш. Получив доступ к логинам и паролям пользователей, они осуществляли мошеннические переводы средств, которые в дальнейшем отмывались 

– говорится в сообщении Генпрокурора.

В Украине по запросу американских коллег проведены обыски у гражданина, причастного к разработке веб-ресурсов и компаний для отмывания денег. В ходе следственных действий изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители информации и финансовая документация, подтверждающие противоправную деятельность.

Экс-глава управления образования Волыни растратила более 7,5 млн грн на оборудовании для укрытий26.09.25, 16:26 • 1012 просмотров

В США его действия квалифицированы как легализация доходов, полученных преступным путем. Санкции предусматривают штраф до $500 тыс. или двойной стоимости незаконной операции, а также заключение до 20 лет.

Операция стала возможной благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генпрокурора, Главного следственного управления и Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, а также благодаря эффективному международному сотрудничеству с американскими коллегами.

Более 16 млн грн через "мертвые души": должностных лиц Киевского авиационного института подозревают в хищении бюджета26.09.25, 15:37 • 2022 просмотра

Степан Гафтко

