Украинец отмывал миллионы долларов США через фиктивные компании: ему грозит 20 лет тюрьмы

Украинские правоохранители совместно с американскими коллегами разоблачили схему мошенничества и отмывания миллионов долларов в госучреждениях США с участием гражданина Украины. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая документация, а дело квалифицируют как серьезное преступление с возможным 20-летним заключением. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

При координации прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины и при поддержке американских правоохранителей разоблачена масштабная схема завладения средствами госучреждений США с последующей легализацией через сеть фиктивных компаний.

По материалам следствия, злоумышленники создавали фишинговые сайты и применяли вредоносное программное обеспечение для фиксации нажатий клавиш. Получив доступ к логинам и паролям пользователей, они осуществляли мошеннические переводы средств, которые в дальнейшем отмывались – говорится в сообщении Генпрокурора.

В Украине по запросу американских коллег проведены обыски у гражданина, причастного к разработке веб-ресурсов и компаний для отмывания денег. В ходе следственных действий изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители информации и финансовая документация, подтверждающие противоправную деятельность.

В США его действия квалифицированы как легализация доходов, полученных преступным путем. Санкции предусматривают штраф до $500 тыс. или двойной стоимости незаконной операции, а также заключение до 20 лет.

Операция стала возможной благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генпрокурора, Главного следственного управления и Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, а также благодаря эффективному международному сотрудничеству с американскими коллегами.

