Українець відмивав мільйони доларів США через фіктивні компанії: йому загрожує 20 років в'язниці
Київ • УНН
Українські правоохоронці спільно з американськими колегами викрили українця у відмиванні мільйонів доларів США з держустанов. Йому загрожує до 20 років ув'язнення та штраф до 500 тисяч доларів.
Деталі
За координації прокурорів Офісу Генерального прокурора Укрїни та за підтримки американських правоохоронців викрито масштабну схему заволодіння коштами держустанов США з подальшою легалізацією через мережу фіктивних компаній.
За матеріалами слідства, зловмисники створювали фішингові сайти та застосовували шкідливе програмне забезпечення для фіксації натискань клавіш. Отримавши доступ до логінів і паролів користувачів, вони здійснювали шахрайські перекази коштів, які надалі відмивалися
В Україні за запитом американських колег проведено обшуки у громадянина, причетного до розробки вебресурсів та компаній для відмивання грошей. Під час слідчих дій вилучено комп’ютери, мобільні телефони, носії інформації та фінансову документацію, що підтверджують протиправну діяльність.
У США його дії кваліфіковані як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Санкції передбачають штраф до $500 тис. або подвійної вартості незаконної операції, а також ув’язнення до 20 років.
Операція стала можливою завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також завдяки ефективному міжнародному співробітництву з американськими колегами.
