Ексглава управління освіти Волині розтратила понад 7,5 млн грн на обладнанні для укриттів
Київ • УНН
Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської ОДА оголосили підозру у привласненні понад 7,5 млн грн бюджетних коштів. Вона організувала закупівлю обладнання для укриттів у школах за завищеними цінами у листопаді-грудні 2022 року.
Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської ОДА оголосили підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Слідство вважає, що вона організувала закупівлю обладнання для укриттів у навчальних закладах області за завищеними цінами, чим завдала державі багатомільйонних збитків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, йдеться про події листопада–грудня 2022 року, коли управління освіти уклало угоди з двома постачальниками на придбання 143 комплектів телевізійного та аудіовізуального обладнання. Загальна вартість договорів склала понад 25,4 млн грн.
Як встановила експертиза, вартість цього обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням склала понад 7,5 млн грн
Викриття зловживання здійснювали прокурори спільно зі слідчими Нацполіції за підтримки контррозвідувального підрозділу СБУ, відповідального за захист інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.
Досудове розслідування триває. За інкримінованою статтею колишній посадовиці може загрожувати від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.
