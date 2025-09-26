Экс-глава управления образования Волыни растратила более 7,5 млн грн на оборудовании для укрытий

Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской ОГА объявили подозрение в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Следствие считает, что она организовала закупку оборудования для укрытий в учебных заведениях области по завышенным ценам, чем нанесла государству многомиллионные убытки. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о событиях ноября–декабря 2022 года, когда управление образования заключило соглашения с двумя поставщиками на приобретение 143 комплектов телевизионного и аудиовизуального оборудования. Общая стоимость договоров составила более 25,4 млн грн.

Как установила экспертиза, стоимость этого оборудования была значительно завышена. Разница между реальной рыночной ценой и уплаченной управлением составила более 7,5 млн грн – сообщили в ОГП.

Разоблачение злоупотребления осуществляли прокуроры совместно со следователями Нацполиции при поддержке контрразведывательного подразделения СБУ, ответственного за защиту интересов государства в сфере информационной безопасности.

Досудебное расследование продолжается. По инкриминируемой статье бывшей чиновнице может грозить от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

