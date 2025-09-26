Экс-глава управления образования Волыни растратила более 7,5 млн грн на оборудовании для укрытий
Киев • УНН
Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской ОГА объявили подозрение в присвоении более 7,5 млн грн бюджетных средств. Она организовала закупку оборудования для укрытий в школах по завышенным ценам в ноябре-декабре 2022 года.
Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской ОГА объявили подозрение в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Следствие считает, что она организовала закупку оборудования для укрытий в учебных заведениях области по завышенным ценам, чем нанесла государству многомиллионные убытки. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о событиях ноября–декабря 2022 года, когда управление образования заключило соглашения с двумя поставщиками на приобретение 143 комплектов телевизионного и аудиовизуального оборудования. Общая стоимость договоров составила более 25,4 млн грн.
Как установила экспертиза, стоимость этого оборудования была значительно завышена. Разница между реальной рыночной ценой и уплаченной управлением составила более 7,5 млн грн
Разоблачение злоупотребления осуществляли прокуроры совместно со следователями Нацполиции при поддержке контрразведывательного подразделения СБУ, ответственного за защиту интересов государства в сфере информационной безопасности.
Досудебное расследование продолжается. По инкриминируемой статье бывшей чиновнице может грозить от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.
Более 16 млн грн через "мертвые души": должностных лиц Киевского авиационного института подозревают в хищении бюджета26.09.25, 15:37 • 1434 просмотра