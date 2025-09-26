Экс-глава управления образования Волыни растратила более 7,5 млн грн на оборудовании для укрытий

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 564 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3594 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12440 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17317 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25133 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31460 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36244 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28187 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39721 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35793 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 25618 просмотра
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 8238 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23235 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 14888 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 7896 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 8450 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 25133 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31460 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36244 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35231 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 15116 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23460 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32114 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40033 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73351 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

Экс-глава управления образования Волыни растратила более 7,5 млн грн на оборудовании для укрытий

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской ОГА объявили подозрение в присвоении более 7,5 млн грн бюджетных средств. Она организовала закупку оборудования для укрытий в школах по завышенным ценам в ноябре-декабре 2022 года.

Экс-глава управления образования Волыни растратила более 7,5 млн грн на оборудовании для укрытий

Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской ОГА объявили подозрение в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Следствие считает, что она организовала закупку оборудования для укрытий в учебных заведениях области по завышенным ценам, чем нанесла государству многомиллионные убытки. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о событиях ноября–декабря 2022 года, когда управление образования заключило соглашения с двумя поставщиками на приобретение 143 комплектов телевизионного и аудиовизуального оборудования. Общая стоимость договоров составила более 25,4 млн грн.

Как установила экспертиза, стоимость этого оборудования была значительно завышена. Разница между реальной рыночной ценой и уплаченной управлением составила более 7,5 млн грн

– сообщили в ОГП. 

Разоблачение злоупотребления осуществляли прокуроры совместно со следователями Нацполиции при поддержке контрразведывательного подразделения СБУ, ответственного за защиту интересов государства в сфере информационной безопасности.

Досудебное расследование продолжается. По инкриминируемой статье бывшей чиновнице может грозить от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Более 16 млн грн через "мертвые души": должностных лиц Киевского авиационного института подозревают в хищении бюджета26.09.25, 15:37 • 1434 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Служба безопасности Украины