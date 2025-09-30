$41.320.16
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24845 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15577 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15777 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16818 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18079 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
30 вересня, 04:06 • 21605 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60003 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126864 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56374 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Новий епізод корупції: чиновник із Дніпра завдав державі мільйонних збитків на закупівлях для армії

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Працівники ДБР та СБУ викрили новий епізод корупційних схем під час закупівель для ЗСУ. Посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру у справі про мільйонні переплати за ліжка для військових частин області.

Новий епізод корупції: чиновник із Дніпра завдав державі мільйонних збитків на закупівлях для армії

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили новий епізод корупційних схем під час закупівель для ЗСУ. Посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру у справі про мільйонні переплати за ліжка для військових частин області. Про це повідомили в ДБР, пише УНН.

Деталі

У 2023 році чиновник організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок вартістю 28 млн грн. Як згодом встановила експертиза, ринкова ціна такого замовлення не перевищувала 18 млн грн, тож держава переплатила понад 9,5 млн. Матеріали за цим фактом уже скеровано до суду, а підозрюваного тоді взяли під варту із заставою у 2 млн грн.

На Кіровоградщині викрили 18 посадовців, підрядників і депутатів, яких підозрюють у розкраданні майже 80 мільйонів гривень26.09.25, 18:14 • 3942 перегляди

Слідчі виявили, що лише через два місяці після цієї оборудки той самий посадовець підписав ще один контракт із тією ж компанією – цього разу на постачання 2 тисяч ліжок. Сума переплати сягнула майже 4 млн грн.

Йому інкримінують недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 425 КК України). Стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Крім того, держава заявить цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Ексглава управління освіти Волині розтратила понад 7,5 млн грн на обладнанні для укриттів26.09.25, 16:26 • 2573 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна