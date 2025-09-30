Новий епізод корупції: чиновник із Дніпра завдав державі мільйонних збитків на закупівлях для армії

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили новий епізод корупційних схем під час закупівель для ЗСУ. Посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру у справі про мільйонні переплати за ліжка для військових частин області. Про це повідомили в ДБР, пише УНН.

Деталі

У 2023 році чиновник організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок вартістю 28 млн грн. Як згодом встановила експертиза, ринкова ціна такого замовлення не перевищувала 18 млн грн, тож держава переплатила понад 9,5 млн. Матеріали за цим фактом уже скеровано до суду, а підозрюваного тоді взяли під варту із заставою у 2 млн грн.

На Кіровоградщині викрили 18 посадовців, підрядників і депутатів, яких підозрюють у розкраданні майже 80 мільйонів гривень

Слідчі виявили, що лише через два місяці після цієї оборудки той самий посадовець підписав ще один контракт із тією ж компанією – цього разу на постачання 2 тисяч ліжок. Сума переплати сягнула майже 4 млн грн.

Йому інкримінують недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 425 КК України). Стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Крім того, держава заявить цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Ексглава управління освіти Волині розтратила понад 7,5 млн грн на обладнанні для укриттів