Новый эпизод коррупции: чиновник из Днепра нанес государству миллионные убытки на закупках для армии

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили новый эпизод коррупционных схем при закупках для ВСУ. Должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении по делу о миллионных переплатах за кровати для воинских частей области. Об этом сообщили в ГБР, пишет УНН.

Детали

В 2023 году чиновник организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей стоимостью 28 млн грн. Как впоследствии установила экспертиза, рыночная цена такого заказа не превышала 18 млн грн, поэтому государство переплатило более 9,5 млн. Материалы по этому факту уже направлены в суд, а подозреваемого тогда взяли под стражу с залогом в 2 млн грн.

Следователи обнаружили, что всего через два месяца после этой сделки тот же чиновник подписал еще один контракт с той же компанией – на этот раз на поставку 2 тысяч кроватей. Сумма переплаты достигла почти 4 млн грн.

Ему инкриминируют халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, что привело к тяжким последствиям (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, государство заявит гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

