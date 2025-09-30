Во Львове мошенники обманули военных и волонтера на почти 2,2 млн грн – дело направлено в суд

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 10855 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26669 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44943 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 25008 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23785 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21514 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20904 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22898 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68394 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57035 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
70%
757мм
Популярные новости
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 17429 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 21763 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 21004 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 19887 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 12259 просмотра
публикации
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 2670 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 44951 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68396 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72131 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 73889 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Копенгаген
Дания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 10614 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 20122 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 25045 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 26926 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 39147 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
T-90
Хранитель
Северный поток

Во Львове мошенники обманули военных и волонтера на почти 2,2 млн грн – дело направлено в суд

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Франковский прокуратура Львова направила в суд дело в отношении руководителя благотворительного фонда и его сообщника. Они обманом завладели почти 2,2 млн грн у военных и волонтера, обещая приобрести оборудование для ВСУ.

Во Львове мошенники обманули военных и волонтера на почти 2,2 млн грн – дело направлено в суд

Франковская окружная прокуратура Львова направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из местных благотворительных фондов и его сообщника из Тернопольской области, которые обманом завладели почти 2,2 млн грн военных и волонтера. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2025 года 41-летний львовянин организовал мошенническую схему завладения средствами, которые предназначались на нужды ВСУ. К "делу" он привлек своего знакомого – 33-летнего жителя Тернопольской области, который уже привлекался к ответственности за мошенничество 

– сообщили в ОПГ.

Мужчины использовали благотворительный фонд для имитации оказания помощи военным и обещали приобрести автомобили для боевых задач, тепловизионные прицелы и квадрокоптеры. 

Потерпевшие перечисляли деньги либо на банковские карты руководителя фонда, либо через электронные платежные системы, после чего средства переводили на счета сообщника и криптокошельки. На самом деле никакого заказанного оборудования военные не получили, а деньги мошенники тратили на собственные нужды.

Новый эпизод коррупции: чиновник из Днепра нанес государству миллионные убытки на закупках для армии30.09.25, 12:43 • 2172 просмотра

Следствием задокументировано шесть эпизодов: пятеро военнослужащих и один волонтер стали жертвами мошенников, нанесенный ущерб составил почти 2,2 млн грн.

Действия обоих мужчин квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники, повлекшее значительный ущерб потерпевшим.

Мошенники обворовывали освобожденных из плена военных, маскируясь под сотрудников банков30.09.25, 12:15 • 2114 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Тернопольская область
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Днепр
Вооруженные силы Украины
Украина
Львов