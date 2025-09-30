Во Львове мошенники обманули военных и волонтера на почти 2,2 млн грн – дело направлено в суд

Франковская окружная прокуратура Львова направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из местных благотворительных фондов и его сообщника из Тернопольской области, которые обманом завладели почти 2,2 млн грн военных и волонтера. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2025 года 41-летний львовянин организовал мошенническую схему завладения средствами, которые предназначались на нужды ВСУ. К "делу" он привлек своего знакомого – 33-летнего жителя Тернопольской области, который уже привлекался к ответственности за мошенничество – сообщили в ОПГ.

Мужчины использовали благотворительный фонд для имитации оказания помощи военным и обещали приобрести автомобили для боевых задач, тепловизионные прицелы и квадрокоптеры.

Потерпевшие перечисляли деньги либо на банковские карты руководителя фонда, либо через электронные платежные системы, после чего средства переводили на счета сообщника и криптокошельки. На самом деле никакого заказанного оборудования военные не получили, а деньги мошенники тратили на собственные нужды.

Новый эпизод коррупции: чиновник из Днепра нанес государству миллионные убытки на закупках для армии

Следствием задокументировано шесть эпизодов: пятеро военнослужащих и один волонтер стали жертвами мошенников, нанесенный ущерб составил почти 2,2 млн грн.

Действия обоих мужчин квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники, повлекшее значительный ущерб потерпевшим.

Мошенники обворовывали освобожденных из плена военных, маскируясь под сотрудников банков