У лікарні Запоріжжя вибухнув боєприпас, є поранений
Київ • УНН
У Запоріжжі в лікарні стався вибух невстановленого боєприпасу, внаслідок чого поранено чоловіка. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
У Запоріжжі у понеділок, 10 листопада, в лікарні стався вибух, у результаті якого поранено чоловіка. На місці працює поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Запоріжжя.
Деталі
За наявною інформацією, вибух пролунав близько 10:30. Поліцейським повідомили, що в палаті однієї із міських лікарень вибухнув невстановлений боєприпас.
Унаслідок інциденту поранено чоловіка. Йому надається медична допомога.
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Триває перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо
