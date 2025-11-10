В больнице Запорожья взорвался боеприпас, есть раненый
Киев • УНН
В Запорожье в больнице произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате чего ранен мужчина. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.
В Запорожье в понедельник, 10 ноября, в больнице произошел взрыв, в результате которого ранен мужчина. На месте работает полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Запорожья.
Детали
По имеющейся информации, взрыв прогремел около 10:30. Полицейским сообщили, что в палате одной из городских больниц взорвался неустановленный боеприпас.
В результате инцидента ранен мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.
На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Продолжается проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
