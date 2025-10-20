У Києві вибухнув BMW X3, попередньо через закладену вибухівку: поліція і СБУ встановлюють обставини
Київ • УНН
Сьогодні близько 06:00 у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Попередньо встановлено, що під водійське сидіння було закладено вибуховий пристрій, ніхто не постраждав.
Автомобіль вибухнув вранці у Голосіївському районі Києва, поліція Києва спільно із СБУ встановлює обставини, повідомили у понеділок у ГУНП у Києві, пише УНН.
Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.
Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази).
У Києві стався вибух гранати у квартирі: у поліції відкрили справу та оновили дані щодо постраждалих15.09.25, 20:30 • 4457 переглядiв