В Киеве взорвался BMW X3, предварительно из-за заложенной взрывчатки: полиция и СБУ устанавливают обстоятельства

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 2466 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 13024 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 6052 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 12460 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 16876 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22388 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 61768 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96217 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52912 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47232 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярные новости
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 28318 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 13740 просмотра
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святыхPhoto20 октября, 01:06 • 10240 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 22664 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 18972 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 13005 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 9608 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96209 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 63900 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 142963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 51544 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 54408 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 73341 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 72362 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 98647 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс

В Киеве взорвался BMW X3, предварительно из-за заложенной взрывчатки: полиция и СБУ устанавливают обстоятельства

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Сегодня около 06:00 во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. Предварительно установлено, что под водительское сиденье было заложено взрывное устройство, никто не пострадал.

В Киеве взорвался BMW X3, предварительно из-за заложенной взрывчатки: полиция и СБУ устанавливают обстоятельства

Автомобиль взорвался утром в Голосеевском районе Киева, полиция Киева совместно с СБУ устанавливает обстоятельства, сообщили в понедельник в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Сегодня около 06:00 во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются

- сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился

- указали в полиции.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства).

В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: в полиции открыли дело и обновили данные о пострадавших15.09.25, 20:30 • 4457 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Киев