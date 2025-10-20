В Киеве взорвался BMW X3, предварительно из-за заложенной взрывчатки: полиция и СБУ устанавливают обстоятельства
Киев • УНН
Сегодня около 06:00 во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. Предварительно установлено, что под водительское сиденье было заложено взрывное устройство, никто не пострадал.
Автомобиль взорвался утром в Голосеевском районе Киева, полиция Киева совместно с СБУ устанавливает обстоятельства, сообщили в понедельник в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.
Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства).
