У Києві заговорили про "відсутність захисту" на столичних ТЕЦ: реакція КМДА
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація спростувала заяви про відсутність захисту на столичних ТЕЦ, зазначивши, що вони мають необхідний захист першого етапу. Заступник голови КМДА закликав не поширювати неправдиві дані, що створюють ризики для енергетиків.
У Київській міській державній адміністрації спростували заяви, які лунають в інформаційному просторі про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Як заявили в адміністрації, столичні теплоелектростанції, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Водночас з міркувань безпеки інші відомості не розголошуються.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав представників медіа та офіційних осіб не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів.
Він зазначив, що подібні коментарі і заяви створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога.
