В Киеве заговорили об "отсутствии защиты" на столичных ТЭЦ: реакция КГГА
Киев • УНН
Киевская городская государственная администрация опровергла заявления об отсутствии защиты на столичных ТЭЦ, отметив, что они имеют необходимую защиту первого этапа. Заместитель председателя КГГА призвал не распространять ложные данные, создающие риски для энергетиков.
В Киевской городской государственной администрации опровергли заявления, звучащие в информационном пространстве о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Подробности
Как заявили в администрации, столичные теплоэлектростанции, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. В то же время из соображений безопасности другие сведения не разглашаются.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев призвал представителей медиа и официальных лиц не распространять ложные данные, особенно те, что касаются работы энергообъектов.
Он отметил, что подобные комментарии и заявления создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага.
