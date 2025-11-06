У Києві викрили митницю на хабарях: посадовиці Держмитслужби повідомлено про підозру

У столиці викрито схему системного вимагання хабарів під час розмитнення автомобілів, що прибували з США. Керівниця одного з підрозділів експертної установи Державної митної служби спільно з інспекторами митного поста навмисно затягувала оформлення авто, вимагаючи "винагороду" за швидке проходження процедур. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише УНН.

За інформацією правоохоронців, ціна "безперешкодного" розмитнення становила близько 400 доларів за автомобіль. Під час слідчих дій, проведених під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, задокументовано отримання посадовицею 2800 доларів США.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади