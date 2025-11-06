У Києві викрили митницю на хабарях: посадовиці Держмитслужби повідомлено про підозру

ukenru
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 11051 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13539 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14553 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36358 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31705 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35539 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49305 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38546 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32330 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 4952 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8582 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16450 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18823 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36351 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 19049 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23199 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25162 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41816 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 46006 перегляди
У Києві викрили митницю на хабарях: посадовиці Держмитслужби повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

У Києві викрито схему вимагання хабарів за прискорене розмитнення авто з США. Керівниця підрозділу Держмитслужби та інспектори вимагали 400 доларів за автомобіль, задокументовано отримання 2800 доларів.

У Києві викрили митницю на хабарях: посадовиці Держмитслужби повідомлено про підозру

У столиці викрито схему системного вимагання хабарів під час розмитнення автомобілів, що прибували з США. Керівниця одного з підрозділів експертної установи Державної митної служби спільно з інспекторами митного поста навмисно затягувала оформлення авто, вимагаючи "винагороду" за швидке проходження процедур. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, ціна "безперешкодного" розмитнення становила близько 400 доларів за автомобіль. Під час слідчих дій, проведених під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, задокументовано отримання посадовицею 2800 доларів США.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади 

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, напередодні на митному посту "Чайки" Київської митниці відбувалися "маски-шоу". Правоохоронці затримали заступника начальника митного поста Олександра Гончаренка та головного інспектора Дмитра Старуна.

Степан Гафтко

Кримінал та НПКиївська область
Обшук
Сполучені Штати Америки
Київ