В Киеве разоблачили таможню на взятках: должностному лицу Гостаможслужбы сообщено о подозрении

В столице разоблачена схема системного вымогательства взяток при растаможивании автомобилей, прибывавших из США. Руководитель одного из подразделений экспертного учреждения Государственной таможенной службы совместно с инспекторами таможенного поста намеренно затягивала оформление авто, требуя "вознаграждение" за быстрое прохождение процедур. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

По информации правоохранителей, цена "беспрепятственного" растаможивания составляла около 400 долларов за автомобиль. В ходе следственных действий, проведенных под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, задокументировано получение должностным лицом 2800 долларов США.

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности