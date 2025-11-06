В Киеве разоблачили таможню на взятках: должностному лицу Гостаможслужбы сообщено о подозрении
Киев • УНН
В Киеве разоблачена схема вымогательства взяток за ускоренное растаможивание авто из США. Руководитель подразделения Гостаможслужбы и инспекторы требовали 400 долларов за автомобиль, задокументировано получение 2800 долларов.
В столице разоблачена схема системного вымогательства взяток при растаможивании автомобилей, прибывавших из США. Руководитель одного из подразделений экспертного учреждения Государственной таможенной службы совместно с инспекторами таможенного поста намеренно затягивала оформление авто, требуя "вознаграждение" за быстрое прохождение процедур. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По информации правоохранителей, цена "беспрепятственного" растаможивания составляла около 400 долларов за автомобиль. В ходе следственных действий, проведенных под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, задокументировано получение должностным лицом 2800 долларов США.
Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности
Напомним
Как ранее сообщал УНН, накануне на таможенном посту "Чайки" Киевской таможни происходили "маски-шоу". Правоохранители задержали заместителя начальника таможенного поста Александра Гончаренко и главного инспектора Дмитрия Старуна.