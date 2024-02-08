У Києві відновили пошкоджену внаслідок атаки рф тепломережу

В Дніпровському районі Києва повністю відновили магістраль теплопостачання, пошкоджену внаслідок ворожої ракетної атаки 7 лютого. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМВА.

В Дніпровському районі повністю відновлено пошкоджену тепломережу. Усі будинки з опаленням - йдеться у повідомленні КМВА.

Як зазначається, життєзабезпечення району працює в штатному режимі.

Нагадаємо

Через ворожу ракетну атаку на Київ 7 лютого було пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі міста.

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