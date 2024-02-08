У Києві відновили пошкоджену внаслідок атаки рф тепломережу
Київ • УНН
Тепломережу, пошкоджену внаслідок російського ракетного обстрілу у Дніпровському районі Києва 7 лютого, повністю відновлено.
В Дніпровському районі Києва повністю відновили магістраль теплопостачання, пошкоджену внаслідок ворожої ракетної атаки 7 лютого. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМВА.
В Дніпровському районі повністю відновлено пошкоджену тепломережу. Усі будинки з опаленням
Як зазначається, життєзабезпечення району працює в штатному режимі.
Нагадаємо
Через ворожу ракетну атаку на Київ 7 лютого було пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі міста.
Атака рф на Київ: вже відомо про 40 поранених - КМВА07.02.24, 14:33 • 62848 переглядiв