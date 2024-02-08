В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

В Днепровском районе Киева полностью восстановили магистраль теплоснабжения, поврежденную в результате вражеской ракетной атаки 7 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

В Днепровском районе полностью восстановлена поврежденная теплосеть. Все дома с отоплением - говорится в сообщении КГВА.

Как отмечается, жизнеобеспечение района работает в штатном режиме.

Напомним

Из-за вражеской ракетной атаки на Киев 7 февраля была повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу города.

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