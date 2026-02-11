У Києві ветклініки заробляли на штучних чергах для виїзду тварин за кордон, гроші зберігали навіть у рублях - Генпрокурор

У державних ветеринарних закладах Києва викрили схему заробітку на власниках тварин, які планували виїзд з домашнім улюбленцем за кордон, зі штучним затягуванням процедур і прискоренням за "винагороду" - від 7000 до 12 000 грн, затримано завідувачів двох ветеринарних клінік, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Штучні черги заради хабарів: викрито схему у ветеринарних закладах Києва. Виїзд за кордон із домашнім улюбленцем для багатьох українців сьогодні є необхідністю: люди евакуюються, перевозять родини, планують переїзд. В окремих державних ветеринарних закладах Києва цей процес перетворили на джерело незаконного прибутку. За даними слідства, строки оформлення документів навмисно затягувалися, після чого громадянам пропонували "прискорення" за винагороду - повідомив Кравченко.

Механізм, за даними Генпрокурора, полягав у штучному затягуванні чипування тварин, проведення вакцинації та лабораторних досліджень крові. "За такі "послуги" посадові особи отримували від 7 000 до 12 000 гривень, тоді як офіційна вартість законного оформлення документів не перевищує 2 100 гривень", - вказав він.

"Документи на виїзд тварин видавалися без фактичного чипування, без проведення вакцинації у встановлені строки та без лабораторних досліджень крові на титр антитіл. Відомості про виконання цих дій вносилися до офіційних документів заднім числом", - розповів Генпрокурор.

Як повідомив Кравченко, "проведено 26 обшуків у ветеринарних установах столиці, під час яких вилучено понад 2 млн грн, 230 тис. доларів США, 60 тис. євро та 93 тис. російських рублів". Окрім готівки вилучено банківські картки, незаповнені бланки, ветеринарні паспорти, чипи, техніку, носії інформації та документацію.

Наразі встановлено причетність щонайменше 7 державних ветеринарних лікарень, підпорядкованих Об’єднанню ветеринарної медицини у місті Києві, та однієї лабораторії. Затримано завідувачів двох ветеринарних клінік у порядку ст. 208 КПК України - повідомив Кравченко.

"Слідчі дії тривають. Готується повідомлення про підозру учасникам схеми. Працюємо далі", - вказав Генпрокурор.

