У Києві ветклініки заробляли на штучних чергах для виїзду тварин за кордон, гроші зберігали навіть у рублях - Генпрокурор

11:56 • 1996 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
09:46 • 7620 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
09:00 • 16895 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 18277 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 33625 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 34967 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 31293 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31674 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25260 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
10 лютого, 15:55 • 20200 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 10712 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 14252 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 10641 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 14372 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo07:49 • 9790 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 560 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 6146 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
09:00 • 16886 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 35548 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 12:23 • 42145 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 340 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 5504 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 27561 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 29149 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 28332 перегляди
У Києві ветклініки заробляли на штучних чергах для виїзду тварин за кордон, гроші зберігали навіть у рублях - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 398 перегляди

У Києві викрили схему заробітку на власниках тварин, які виїжджають за кордон. Посадовці штучно затягували терміни та вимагали від 7 до 12 тисяч гривень за прискорення. Керівники двох ветеринарних клінік затримані, їм готують підозру.

У Києві ветклініки заробляли на штучних чергах для виїзду тварин за кордон, гроші зберігали навіть у рублях - Генпрокурор

У державних ветеринарних закладах Києва викрили схему заробітку на власниках тварин, які планували виїзд з домашнім улюбленцем за кордон, зі штучним затягуванням процедур і прискоренням за "винагороду" - від 7000 до 12 000 грн, затримано завідувачів двох ветеринарних клінік, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Штучні черги заради хабарів: викрито схему у ветеринарних закладах Києва. Виїзд за кордон із домашнім улюбленцем для багатьох українців сьогодні є необхідністю: люди евакуюються, перевозять родини, планують переїзд. В окремих державних ветеринарних закладах Києва цей процес перетворили на джерело незаконного прибутку. За даними слідства, строки оформлення документів навмисно затягувалися, після чого громадянам пропонували "прискорення" за винагороду

- повідомив Кравченко.

Механізм, за даними Генпрокурора, полягав у штучному затягуванні чипування тварин, проведення вакцинації та лабораторних досліджень крові. "За такі "послуги" посадові особи отримували від 7 000 до 12 000 гривень, тоді як офіційна вартість законного оформлення документів не перевищує 2 100 гривень", - вказав він.

"Документи на виїзд тварин видавалися без фактичного чипування, без проведення вакцинації у встановлені строки та без лабораторних досліджень крові на титр антитіл. Відомості про виконання цих дій вносилися до офіційних документів заднім числом", - розповів Генпрокурор.

Як повідомив Кравченко, "проведено 26 обшуків у ветеринарних установах столиці, під час яких вилучено понад 2 млн грн, 230 тис. доларів США, 60 тис. євро та 93 тис. російських рублів". Окрім готівки вилучено банківські картки, незаповнені бланки, ветеринарні паспорти, чипи, техніку, носії інформації та документацію.

Наразі встановлено причетність щонайменше 7 державних ветеринарних лікарень, підпорядкованих Об’єднанню ветеринарної медицини у місті Києві, та однієї лабораторії. Затримано завідувачів двох ветеринарних клінік у порядку ст. 208 КПК України

- повідомив Кравченко.

"Слідчі дії тривають. Готується повідомлення про підозру учасникам схеми. Працюємо далі", - вказав Генпрокурор.

"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі 11.02.26, 09:17 • 14437 переглядiв

Юлія Шрамко

