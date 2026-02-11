В Киеве ветклиники зарабатывали на искусственных очередях за документами для выезда животных за границу, деньги хранили даже в рублях - Генпрокурор
Киев • УНН
В Киеве разоблачили схему заработка на владельцах животных, выезжающих за границу. Должностные лица искусственно затягивали сроки и требовали от 7 до 12 тысяч гривен за ускорение. Руководители двух ветеринарных клиник задержаны, им готовят подозрение.
В государственных ветеринарных учреждениях Киева разоблачили схему заработка на владельцах животных, планировавших выезд с домашним любимцем за границу, с искусственным затягиванием процедур и ускорением за "вознаграждение" - от 7000 до 12 000 грн, задержаны заведующие двух ветеринарных клиник, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Искусственные очереди ради взяток: разоблачена схема в ветеринарных учреждениях Киева. Выезд за границу с домашним любимцем для многих украинцев сегодня является необходимостью: люди эвакуируются, перевозят семьи, планируют переезд. В отдельных государственных ветеринарных учреждениях Киева этот процесс превратили в источник незаконной прибыли. По данным следствия, сроки оформления документов намеренно затягивались, после чего гражданам предлагали "ускорение" за вознаграждение
Механизм, по данным Генпрокурора, заключался в искусственном затягивании чипирования животных, проведения вакцинации и лабораторных исследований крови. "За такие "услуги" должностные лица получали от 7 000 до 12 000 гривен, тогда как официальная стоимость законного оформления документов не превышает 2 100 гривен", - указал он.
"Документы на выезд животных выдавались без фактического чипирования, без проведения вакцинации в установленные сроки и без лабораторных исследований крови на титр антител. Сведения о выполнении этих действий вносились в официальные документы задним числом", - рассказал Генпрокурор.
Как сообщил Кравченко, "проведено 26 обысков в ветеринарных учреждениях столицы, во время которых изъято более 2 млн грн, 230 тыс. долларов США, 60 тыс. евро и 93 тыс. российских рублей". Кроме наличных изъяты банковские карты, незаполненные бланки, ветеринарные паспорта, чипы, техника, носители информации и документация.
В настоящее время установлена причастность по меньшей мере 7 государственных ветеринарных больниц, подчиненных Объединению ветеринарной медицины в городе Киеве, и одной лаборатории. Задержаны заведующие двух ветеринарных клиник в порядке ст. 208 УПК Украины
"Следственные действия продолжаются. Готовится сообщение о подозрении участникам схемы. Работаем дальше", - указал Генпрокурор.
