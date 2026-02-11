$43.090.06
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
В Киеве ветклиники зарабатывали на искусственных очередях за документами для выезда животных за границу, деньги хранили даже в рублях - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 234 просмотра

В Киеве разоблачили схему заработка на владельцах животных, выезжающих за границу. Должностные лица искусственно затягивали сроки и требовали от 7 до 12 тысяч гривен за ускорение. Руководители двух ветеринарных клиник задержаны, им готовят подозрение.

В Киеве ветклиники зарабатывали на искусственных очередях за документами для выезда животных за границу, деньги хранили даже в рублях - Генпрокурор

В государственных ветеринарных учреждениях Киева разоблачили схему заработка на владельцах животных, планировавших выезд с домашним любимцем за границу, с искусственным затягиванием процедур и ускорением за "вознаграждение" - от 7000 до 12 000 грн, задержаны заведующие двух ветеринарных клиник, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Искусственные очереди ради взяток: разоблачена схема в ветеринарных учреждениях Киева. Выезд за границу с домашним любимцем для многих украинцев сегодня является необходимостью: люди эвакуируются, перевозят семьи, планируют переезд. В отдельных государственных ветеринарных учреждениях Киева этот процесс превратили в источник незаконной прибыли. По данным следствия, сроки оформления документов намеренно затягивались, после чего гражданам предлагали "ускорение" за вознаграждение

- сообщил Кравченко.

Механизм, по данным Генпрокурора, заключался в искусственном затягивании чипирования животных, проведения вакцинации и лабораторных исследований крови. "За такие "услуги" должностные лица получали от 7 000 до 12 000 гривен, тогда как официальная стоимость законного оформления документов не превышает 2 100 гривен", - указал он.

"Документы на выезд животных выдавались без фактического чипирования, без проведения вакцинации в установленные сроки и без лабораторных исследований крови на титр антител. Сведения о выполнении этих действий вносились в официальные документы задним числом", - рассказал Генпрокурор.

Как сообщил Кравченко, "проведено 26 обысков в ветеринарных учреждениях столицы, во время которых изъято более 2 млн грн, 230 тыс. долларов США, 60 тыс. евро и 93 тыс. российских рублей". Кроме наличных изъяты банковские карты, незаполненные бланки, ветеринарные паспорта, чипы, техника, носители информации и документация.

В настоящее время установлена причастность по меньшей мере 7 государственных ветеринарных больниц, подчиненных Объединению ветеринарной медицины в городе Киеве, и одной лаборатории. Задержаны заведующие двух ветеринарных клиник в порядке ст. 208 УПК Украины

- сообщил Кравченко.

"Следственные действия продолжаются. Готовится сообщение о подозрении участникам схемы. Работаем дальше", - указал Генпрокурор.

"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпитале11.02.26, 09:17 • 14228 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
