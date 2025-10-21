$41.730.10
20 жовтня, 15:34 • 16497 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 34721 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 31399 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 40625 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 75202 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 32029 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32015 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12287 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 27015 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 27247 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу

Київ • УНН

 • 3824 перегляди

У ніч проти 21 жовтня у Києві та низці областей України вдруге оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістичних ракет з північно-східного напрямку.

У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу

У ніч проти 21 жовтня у Києві та низці областей України вдруге огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стала балістика. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА), Повітряні сили Збройних Сил України.

Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги

- йдеться у дописі КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо

У ніч на 21 жовтня в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Також було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Збройні сили України
Київ