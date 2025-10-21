У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу
Київ • УНН
У ніч проти 21 жовтня у Києві та низці областей України вдруге оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістичних ракет з північно-східного напрямку.
У ніч проти 21 жовтня у Києві та низці областей України вдруге огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стала балістика. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА), Повітряні сили Збройних Сил України.
Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Нагадаємо
У ніч на 21 жовтня в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Також було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.