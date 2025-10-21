У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза балістики
Київ • УНН
У ніч на 21 жовтня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Також зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
У ніч проти 21 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Попередньо, через загрозу балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку
"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!", - додали в Повітряних силах ЗСУ.
