20 жовтня, 15:34 • 13551 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 26383 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 26178 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 35515 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 69178 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 30724 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 31043 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11800 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26520 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26852 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 118962 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів
У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

Київ • УНН

 • 654 перегляди

У ніч на 21 жовтня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Також зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

У ніч проти 21 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Попередньо, через загрозу балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України. 

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку

- йдеться у повідомленні.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!", - додали в Повітряних силах ЗСУ.

Віта Зеленецька

