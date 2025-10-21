$41.730.10
48.760.24
ukenru
20 октября, 15:34 • 13408 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 26012 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 25926 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 35276 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 68906 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30649 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30976 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11757 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26471 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26812 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto15:48 • 16863 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 68899 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 47665 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 118905 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 84971 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

Киев • УНН

 • 452 просмотра

В ночь на 21 октября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

В ночь на 21 октября в Киеве объявили воздушную тревогу. Предварительно, из-за угрозы баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. 

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления

- говорится в сообщении.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20.10.25, 23:28 • 802 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Киев