В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики
Киев • УНН
В ночь на 21 октября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В ночь на 21 октября в Киеве объявили воздушную тревогу. Предварительно, из-за угрозы баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления
"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
