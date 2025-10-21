$41.730.10
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу

Киев • УНН

 • 3192 просмотра

В ночь на 21 октября в Киеве и ряде областей Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет с северо-восточного направления.

В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу

В ночь на 21 октября в Киеве и ряде областей Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стала баллистика. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА), Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги

- говорится в сообщении КГВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Напомним

В ночь на 21 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Вита Зеленецкая

