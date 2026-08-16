У Києві рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу і показали зруйновану "Петрівку"

На столичній Оболоні рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі міста - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф постраждав офіс "Наш Формат" біля станції метро "Почайна". Видавництво не відкриває збір, закликаючи підтримати купівлею книжок. Також росіяни знищили найбільший книжковий ринок "Петрівка".

Крім того, внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено офіс і частину складів "Лабораторії" на Почайній, команда не постраждала.