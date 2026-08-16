В Киеве спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела и показали разрушенную "Петровку"
Киев • УНН
По состоянию на 22:20 завершены работы по ликвидации последствий российского обстрела в Оболонском районе Киева. В результате атаки пострадал офис издательства и уничтожен книжный рынок.
В столичной Оболони спасатели ликвидировали последствия российского обстрела, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 22:20 завершены работы по ликвидации последствий российского обстрела в Оболонском районе города
Напомним
В результате ночной атаки рф пострадал офис "Наш Формат" возле станции метро "Почайна". Издательство не открывает сбор средств, призывая поддержать его покупкой книг. Также россияне уничтожили крупнейший книжный рынок "Петровка".
Кроме того, в результате российской атаки на Киев были повреждены офис и часть складов "Лаборатории" на Почайной, команда не пострадала.