У Києві під виглядом препаратів для схуднення продавали психотропи: двох учасників схеми затримали

У Києві через Інтернет-магазин продавали психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення, схему викрили, двох підозрюваних в участі у цьому затримали, повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру у зберігання та збуті психотропних засобів 54-річній жительці Києва та 47-річному жителю Одеської області", - ідеться у повідомленні.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Встановлено, що підозрювані через Інтернет-магазини налагодили збут препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін. Замовлення вони приймали онлайн, а надсилали клієнтам поштою - повідомили у прокуратурі.

Під час обшуків, як зазначили у прокуратурі, вилучено близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини за цінами "чорного" ринку на майже 50 млн гривень. Також перекрито канал їх постачання до України.

