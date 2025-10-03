В Киеве под видом препаратов для похудения продавали психотропы: двух участников схемы задержали
Киев • УНН
В Киеве задержали двух человек, которые через интернет-магазин продавали психотропные вещества под видом препаратов для похудения. Изъято около полумиллиона таблеток на почти 50 млн гривен.
В Киеве через Интернет-магазин продавали психотропные вещества под видом препаратов для похудения, схему разоблачили, двух подозреваемых в участии в этом задержали, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сообщено о подозрении в хранении и сбыте психотропных средств 54-летней жительнице Киева и 47-летнему жителю Одесской области", - говорится в сообщении.
Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Установлено, что подозреваемые через Интернет-магазины наладили сбыт препаратов для похудения, содержащих психотропное вещество сибутрамин. Заказы они принимали онлайн, а отправляли клиентам по почте
Во время обысков, как отметили в прокуратуре, изъято около полумиллиона таблеток с содержанием психотропного вещества по ценам "черного" рынка на почти 50 млн гривен. Также перекрыт канал их поставки в Украину.
