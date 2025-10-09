У Києві обвалилися перекриття будинку на Відрадному, де загрози раніше не фіксували – КМДА
Київ • УНН
У Києві обвалилися перекриття житлового будинку на проспекті Відрадному, пошкодженого російським обстрілом. Раніше експерти не виявили ознак небезпеки саме в цій частині споруди. Місто виділило кошти на капітальний ремонт.
Обвал перекриття житлового будинку на проспекті Відрадному в Солом’янському районі Києва стався у тій частині будівлі, де під час попереднього обстеження фахівці не виявили ознак небезпеки. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, пише УНН.
Деталі
Будинок зазнав пошкоджень унаслідок російського обстрілу столиці в ніч проти 4 липня. Після атаки експерти провели два етапи перевірки – попереднє та детальне інструментальне обстеження. За їхніми висновками, загрози обвалу саме в цій частині споруди не було зафіксовано.
У місцях, де існувала потенційна небезпека, рятувальники КАРС встановили підпірні стійки, розраховані витримувати навантаження бетону та конструкцій
Замовником відновлювальних робіт визначено комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ". На початку жовтня місто вже виділило кошти з бюджету на капітальний ремонт пошкодженого будинку.
У КМДА також повідомили, що буде проведено додаткове інструментальне обстеження, аби з’ясувати масштаби нових руйнувань і визначити обсяг протиаварійних заходів.
