В Киеве обрушились перекрытия дома на Отрадном, где угрозы ранее не фиксировали – КГГА
Киев • УНН
В Киеве обрушились перекрытия жилого дома на проспекте Отрадном, поврежденного российским обстрелом. Ранее эксперты не обнаружили признаков опасности именно в этой части сооружения. Город выделил средства на капитальный ремонт.
Обрушение перекрытия жилого дома на проспекте Отрадном в Соломенском районе Киева произошло в той части здания, где во время предварительного обследования специалисты не обнаружили признаков опасности. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
Подробности
Дом получил повреждения в результате российского обстрела столицы в ночь на 4 июля. После атаки эксперты провели два этапа проверки – предварительное и детальное инструментальное обследование. По их выводам, угрозы обрушения именно в этой части сооружения не было зафиксировано.
В местах, где существовала потенциальная опасность, спасатели КАРС установили подпорные стойки, рассчитанные выдерживать нагрузку бетона и конструкций
Заказчиком восстановительных работ определено коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ". В начале октября город уже выделил средства из бюджета на капитальный ремонт поврежденного дома.
В КГГА также сообщили, что будет проведено дополнительное инструментальное обследование, чтобы выяснить масштабы новых разрушений и определить объем противоаварийных мероприятий.
