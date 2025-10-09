В Киеве обрушились перекрытия дома на Отрадном, где угрозы ранее не фиксировали – КГГА

Обрушение перекрытия жилого дома на проспекте Отрадном в Соломенском районе Киева произошло в той части здания, где во время предварительного обследования специалисты не обнаружили признаков опасности. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.

Подробности

Дом получил повреждения в результате российского обстрела столицы в ночь на 4 июля. После атаки эксперты провели два этапа проверки – предварительное и детальное инструментальное обследование. По их выводам, угрозы обрушения именно в этой части сооружения не было зафиксировано.

В местах, где существовала потенциальная опасность, спасатели КАРС установили подпорные стойки, рассчитанные выдерживать нагрузку бетона и конструкций – пояснили в администрации.

Заказчиком восстановительных работ определено коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ". В начале октября город уже выделил средства из бюджета на капитальный ремонт поврежденного дома.

В КГГА также сообщили, что будет проведено дополнительное инструментальное обследование, чтобы выяснить масштабы новых разрушений и определить объем противоаварийных мероприятий.

