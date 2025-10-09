В Киеве обрушились перекрытия дома на Отрадном, где угрозы ранее не фиксировали – КГГА

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 5154 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 14387 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 31260 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33831 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 21889 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20239 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32921 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16837 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15709 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16944 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
92%
745мм
Популярные новости
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 18229 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 12748 просмотра
В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые возведены на Оболони – РГАPhoto9 октября, 06:41 • 7650 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 20963 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 17780 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 18128 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 31260 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33831 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32921 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 66296 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Андрій Єрмак
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Эстония
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 18128 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 12972 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 30040 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 47130 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 60955 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

В Киеве обрушились перекрытия дома на Отрадном, где угрозы ранее не фиксировали – КГГА

Киев • УНН

 • 476 просмотра

В Киеве обрушились перекрытия жилого дома на проспекте Отрадном, поврежденного российским обстрелом. Ранее эксперты не обнаружили признаков опасности именно в этой части сооружения. Город выделил средства на капитальный ремонт.

В Киеве обрушились перекрытия дома на Отрадном, где угрозы ранее не фиксировали – КГГА

Обрушение перекрытия жилого дома на проспекте Отрадном в Соломенском районе Киева произошло в той части здания, где во время предварительного обследования специалисты не обнаружили признаков опасности. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.

Подробности

Дом получил повреждения в результате российского обстрела столицы в ночь на 4 июля. После атаки эксперты провели два этапа проверки – предварительное и детальное инструментальное обследование. По их выводам, угрозы обрушения именно в этой части сооружения не было зафиксировано.

В местах, где существовала потенциальная опасность, спасатели КАРС установили подпорные стойки, рассчитанные выдерживать нагрузку бетона и конструкций 

– пояснили в администрации.

Первая станция метро на Виноградарь будет открыта в 2026 году - Кличко09.10.25, 16:44 • 1372 просмотра

Заказчиком восстановительных работ определено коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ". В начале октября город уже выделил средства из бюджета на капитальный ремонт поврежденного дома.

В КГГА также сообщили, что будет проведено дополнительное инструментальное обследование, чтобы выяснить масштабы новых разрушений и определить объем противоаварийных мероприятий.

Авария произошла на водопроводе в Киеве: есть перекрытие движения и отключения воды08.10.25, 08:48 • 2784 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Виталий Кличко
Киев