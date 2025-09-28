У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах
Київ • УНН
У Києві працює протиповітряна оборона по ворожих дронах. Мер Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко закликають мешканців залишатися в укриттях.
У столиці працює ППО по ворожим дронам. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченко.
В Києві працює ППО. Буль ласка, залишайтесь в укриттях
Нагадаємо
Раніше у КОВА повідомляли про вибухи на Київщині та роботу ППО по дронах.
Окрім цього, росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області. Очікується підліт ракет до кордонів близько 5-6 ранку.