В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам
Киев • УНН
В столице Украины слышны взрывы, силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
Взрывы раздаются в Киеве, силы ПВО работают по вражеским дронам, передает УНН.
В столице работает ПВО. На город заходят несколько БпЛА. Находитесь в укрытиях!
В КГВА подтвердили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
«Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности», - добавили в КГВА.
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В Воздушных силах предупредили об угрозе российских дронов в Киеве и ряде областей.