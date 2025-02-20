У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожим дронам
Київ • УНН
У столиці України чутно вибухи, сили протиповітряної оборони працюють по ворожим безпілотникам. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях.
Вибухи лунають у Києві, сили ППО працюють по ворожим дронам, передає УНН.
У столиці працює ППО. На місто заходять кілька БпЛА. Перебувайте в укриттях!
У КМВА підтвердили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - додали у КМВА.
Додамо
У Повітряних силах попередили про загрозу російських дронів у Києві та низці областей.