У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожим дронам

Вибухи лунають у Києві, сили ППО працюють по ворожим дронам, передає УНН.

У столиці працює ППО. На місто заходять кілька БпЛА. Перебувайте в укриттях! - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У КМВА підтвердили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - додали у КМВА.

Додамо

У Повітряних силах попередили про загрозу російських дронів у Києві та низці областей.