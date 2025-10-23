У Києві до семи зросла кількість постраждалих через нічну атаку рф
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Києві через російську атаку в ніч на 23 жовтня зросла до семи осіб. П'ятьох госпіталізували, двоє лікуються амбулаторно.
Кількість постраждалих у Києві через російську атаку у ніч проти 23 жовтня зросла до семи. Про це Київський міський голова Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
7 постраждалих у столиці після атаки вороги цією ночі. 5 із них медики госпіталізували
"Двоє - на амбулаторному лікуванні", - додав Кличко.
Нагадаємо
Увечері 22 жовтня росія атакувала столицю України ударними безпілотниками. У трьох районах Києва зафіксували наслідки ворожого обстрілу: падіння уламків БпЛА, в т.ч. на дитячий садок, пошкоджено житловий будинок, автомобілі.
Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї ворожої атаки постраждали чотири людини.
