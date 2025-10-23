російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман
Київ • УНН
Російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі в Києві 22 жовтня. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, зафіксовано падіння уламків БпЛА в трьох районах столиці.
Увечері 22 жовтня, під час атаки на місто Київ російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман на своїй сторінці у соціальній мережі Х.
Щойно по синагозі на Подолі влучив ірано-російський дрон!!!
Нагадаємо
Увечері 22 жовтня росія атакувала столицю України ударними безпілотниками. У трьох районах Києва зафіксували наслідки ворожого обстрілу: падіння уламків БпЛА, в т.ч. на дитячий садок, пошкоджено житловий будинок, автомобілі.
Унаслідок цієї ворожої атаки постраждали чотири людини.