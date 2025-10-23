российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман
Киев • УНН
Российский беспилотник попал в синагогу на Подоле в Киеве 22 октября. В результате атаки пострадали четыре человека, зафиксировано падение обломков БПЛА в трех районах столицы.
Вечером 22 октября, во время атаки на город Киев российский беспилотник попал в синагогу на Подоле. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман на своей странице в социальной сети Х.
Только что по синагоге на Подоле попал ирано-российский дрон!!!
Напомним
Вечером 22 октября Россия атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. В трех районах Киева зафиксировали последствия вражеского обстрела: падение обломков БпЛА, в т.ч. на детский сад, поврежден жилой дом, автомобили.
В результате этой вражеской атаки пострадали четыре человека.